Medizinische Ursache: Mann fährt bei Rothenbuch in den Straßengraben

Der 56-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Kleintransporter und kam ins Schleudern. Er geriet daraufhin in den Straßengraben und kam nach circa 100 Metern zum Stehen. Ursache für den plötzlichen Kontrollverlust war scheinbar eine Herzrhythmusstörung. Der 56-Jährige selbst gab an, während der Fahrt Schmerzen in der Brust gespürt und daraufhin das Bewusstsein verloren zu haben. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von circa 6.000 Euro. Die Feuerwehr Rothenbuch war mit fünf Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Die Straße wurde für die Dauer einer halben Stunde vollständig gesperrt.

Fahren trotz Fahrverbot

Aschaffenburg-Nilkheim. Am Mittwochabend erschien ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg bei der Polizeidienststelle im Lorbeerweg. Er wollte seinen Führerschein abgeben und damit ein mehrwöchiges Fahrverbot aufgrund zurückliegender Verkehrsverstöße antreten. Hierbei stellte sich heraus, dass ein zweites Fahrverbot bereits seit Ende Oktober rechtskräftig war und es ihm deshalb zu diesem Zeitpunkt bereits verboten war ein Kraftfahrzeug zu führen. Unglücklicherweise war der 28-Jährige mit seinem Pkw zur Dienststelle gefahren und hatte auch geplant den Heimweg mit diesem zurückzulegen. Ihm droht nun eine Strafe wegen Fahren trotz Fahrverbots.

Aschaffenburg-Schweinheim. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Aschaffenburg musste am Mittwochabend einen massiven Schaden an der hinteren Stoßstange ihres VW feststellen. Offensichtlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen ihr Auto gefahren als dieses im Verlauf des Nachmittags vor der eigenen Wohnanschrift in der Steubenstraße geparkt war. Am Auto wurde der Kotflügel eingedellt und die die Heckstoßstange teilweise abgerissen. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten anhand von Lackspuren bereits ein tatverdächtiges Fahrzeug ausfindig machen. Der flüchtige Fahrzeugführer muss mit einer Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechnen.

Fahrraddiebstahl vor Schulgebäude

Ascahffenburg Österreicher Kolonie. Ein unbekannter Dieb klaute am Mittwochabend zwischen 18 und 20 Uhr ein Mountainbike. Das Fahrrad war in der Fasaneriestraße an den Fahrradständern im Bereich einer Schule abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike mit blauer Aufschrift „Cube" im Wert von etwa 500 Euro.

Kupferdiebe in Haibach

Haibach. Im Zeitraum von Dienstag, 16.11.2021 bis Mittwoch, 01.12.2021, haben unbekannte Täter das Kupferdach eines Wasserhochbehälters heruntergerissen und gestohlen. Das Gebäude befindet sich außerhalb des Wohngebiets in der Verlängerung der Ankergasse am Waldrand. Der Wert der Beute wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Durch das fehlende Dach kam es außerdem zu einem Wasserschaden im Inneren des Gebäudes in Höhe von circa 3.500 Euro.

