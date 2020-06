Medizinische Ursache für Unfall bei Schönborner Hof in Aschaffenburg verantwortlich?

Ein 62-Jähriger fuhr am Montag um 12:30 Uhr mit seinem Daimler die Löherstraße in Richtung Kreisverkehr Schönborner Hof. Zeitgleich hielt ein 47-Jähriger mit seinem Skoda an der Ausfahrt eines Parkplatzes, um nach rechts einzubiegen. Der Daimlerfahrer kam aus nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts auf den Gehweg und kollidierte mit seinem Auto mit dem Skoda. Anschließend setzte er seine Fahrt in gleicher Richtung fort, touchierte erneut die Bordsteinkante, wendete im Kreisverkehr und fuhr nun stadtauswärts. An der Einmündung zur Dalbergstraße stieß er mit seinem Wagen gegen das Geländer der Unterführung und kam zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Der 62-Jährige wurde stationär im Klinikum Aschaffenburg aufgenommen. Die ersten Ermittlungen des polizeilichen Sachbearbeiters lassen auf eine medizinische Unfallursache schließen.

Weitere Meldungen aus dem Stadtgebiet

Rechts-vor-Links Unfall

Ein 51-Jähriger fuhr am Dienstag um 19:00 Uhr die Dorfstraße in Richtung Lohmühlstraße mit seinem VW entlang. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“. Er missachtete die Vorfahrt einer 38-Jährigen, welche mit ihrem Seat aus der Lohmühlstraße einfuhr. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Auf der Darmstädter Straße wurde am Dienstag um 22:38 Uhr ein Seat von einer Polizeistreife zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fiel den Beamten auf, dass der 37-jährige Fahrer intensiv nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, Führerschein und Autoschlüssel sichergestellt und von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Angetrunkene Frau fährt an eine Hauswand

Eine 40-Jährige fuhr am Mittwoch um 07:55 Uhr mit ihrem Toyota das Gelände einer Tankstelle in der Schillerstraße. Beim Einparken fuhr sie frontal gegen eine Hauswand und beschädigte hierbei ihre Auto und eine Werbetafel, Schaden: 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Ordnungshüter Alkoholgeruch bei ihr wahr, ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Auf der Polizeiwache wurde von einem Arzt Blut entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Unerlaubte Außenbewirtschaftung hat Anzeige zur Folge

In der Herrleinstraße konnte eine Zivilstreife der Polizei am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, beobachten, dass sich insgesamt 9 Gäste und eine Bedienstete im Außenbereich lange nach der erlaubten Gartenbewirtschaftung einer Gaststätte aufhielten und Getränke zu sich nahmen. Der Gastwirt trug zudem nicht den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz. Ihn erwarten nun Anzeigen nach dem Gaststätten- und Infektionsschutzgesetz. Der Betrieb wurde durch die Ordnungshüter für diesem Abend beendet.

Streit gipfelt in Körperverletzung und Sachbeschädigung

In der Schillerstraße gerieten um 01:10 Uhr zwei 32 und 34 Jahre alten Männer zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf wurde der Ältere vom Jüngeren zu Boden gestoßen und verletzte sich hierbei leicht. Anschließend nahm er noch das Fahrrad an sich und war es in die Aschaff, wobei das Rad beschädigt wurde. Der Täter flüchtete daraufhin vom Ereignisort, konnte jedoch durch eine Polizeistreife später angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss.