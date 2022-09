Medizinische Ursache führt vermutlich zu Unfall in Hösbach: Mann in Klinik eingeliefert

Gegen 12 Uhr war ein 77 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der Hauptstraße ortseinwärts unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr am Fahrbahnrand einen Baum um und kam anschließend in einer Hofeinfahrt an einem Betonpfosten zum Stehen. Der Fahrer wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Hösbach sicherte die Unfallstelle und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Der Skoda wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren. Die Polizei vermutet eine medizinische Ursache als Auslöser des Unfalls.

Ralf Hettler