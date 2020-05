Mecedes-Fahrer übersieht Motorrad - Motorradfahrer bei Albstadt schwer verletzt

Um 12.20 Uhr befuhr ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes die Staatsstraße von Neuses kommend in Fahrtrichtung Albstadt. An der Einmündung zum Sportplatz übersah er beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Der 50-jährige Mann überschlug sich mit seinem Motorrad und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Er war ansprechbar, wurde aber aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von circa 9000 Euro.

Betrunkener Auto-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von circa 11.000 Euro verursachte gegen 21.00 Uhr ein betrunkener Fahrer eines Pkw Opel. Der 57-jährige Mann befuhr die Waldstraße in Geiselbach und kam in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß er zunächst gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen geparkten Pkw. Zudem wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Verursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Junge Radlerin stürzt mit E-Bike

Blankenbach, Lkr. Aschaffenburg. Gegen 19 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem E-Bike den Baustellenbereich der Kreisstraße AB 12 von Blankenbach in Richtung Krombach. Sie touchierte eine Baustellenbarke und kam zu Fall. Hierbei erlitt sie eine Kopfplatzwunde und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Unfallschaden verursacht und geflüchtet

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Gegen 14.00 Uhr bemerkte der Fahrer eines silbernen Pkw Nissan einen Lackschaden im vorderen linken Bereich seines Fahrzeugs. Er hatte seinen Pkw in der Hockgasse geparkt. Dort muss der bislang unbekannte Verursacher sein Fahrzeug touchiert haben. Er verließ die Unfallstelle, obwohl er einen Schaden von circa 1000 Euro verursacht hatte.

