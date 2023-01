Massive Staus nach Auffahrunfall in Großostheim

Kurz nach 13.30 Uhr war ein 28 Jahre alter Golffahrer auf der Großostheimer Straße aus Aschaffenburg kommend in Richtung Großostheim unterwegs. An der Kreuzung zur Obernburger Straße übersah er vermutlich, dass der Verkehr vor ihm stockte und prallte wohl nahezu ungebremst in das Heck eines Audis. Der Golf wurde dabei unter den Audi geschoben, der daraufhin in das Heck eines vor ihn stehenden Passats prallte, der wiederum zwei weitere vor ihm stehende Fahrzeuge leicht ineinander schob.

Zwei Insassen verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher wie auch die Audifahrerin verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Insassen der anderen Autos blieben unverletzt. Die beiden hinteren Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Golf des Unfallverursachers, am Audi sowie am Passat entstand wirtschaftliche Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Die Feuerwehr Großostheim sichert die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Kreuzung war teilweise gesperrt, was zu erheblichen Rückstaus in allen Richtungen führte. Allein auf der Großostheimer Straße staute sich der Verkehr bis Nilkheim hinein. Gegen kurz nach 16 Uhr war die Sperrung aufgehoben und der Verkehr normalisierte sich wieder.

rah