Maskenvliese im Kreis Aschaffenburg verteilt

Die Zuschnitte wurden heute Vormittag in neun Ortschaften des Landkreises von den Feuerwehren an die Bevölkerung verteilt. Viele nahmen das Angebot gerne an. Einige brachten sogar Süßigkeiten für die Helfer mit. Innerhalb von drei Stunden konnten so rund 12.000 Zuschnitte an die Frau bzw. an den Mann gebracht werden. Das zeigt den enormen Bedarf an behelfsmäßigen Mund-Nasen-Bedeckungen, wenn ab Montag die Maskenpflicht beim Einkaufen und beim Benutzen des ÖPNV in Kraft tritt.

Die noch vorrätigen Zuschnitte werden nun an örtliche Nachbarschaftshilfen, die Mund-Nasen-Bedeckungen nähen, verteilt. Die Kreisbrandinspektion bedankt sich bei den Frauen der Feuerwehr Schöllkrippen und den Feuerwehren Alzenau, Bessenbach, Großostheim, Heigenbrücken, Hösbach, Laufach, Mömbris, Schöllkrippen und Stockstadt für ihre tatkräftige Mithilfe.