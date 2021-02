Maskenverweigerin in Amorbacher Supermarkt wird übergriffig

Eine bislang unbekannte Frau besuchte am Donnerstagabend in der Krummwiese einen Einkaufsmarkt ohne vorgeschriebenen Maskenschutz. Sie von einer Verkäuferin auf die fehlende vorgeschriebene FFP2- Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen und des Ladens verwiesen. Daraufhin ging die Frau auf die Angestellte und einen weiteren Mitarbeiter los und versuchte beide zu Boden zu stoßen. Anschließend flüchtete die Unbekannte wortlos aus dem Geschäft. Bereits zwei Tage zuvor soll es zu einem ähnlichen Vorfall mit der gleichen Person gekommen sein. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Unbekannten nimmt die PI Miltenberg jederzeit entgegen.

Stadtprozelten. Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr wollte eine Toyota-Fahrerin aus der Grundstücksausfahrt eines Einkaufsmarktes „Am Dreispitz" ausfahren, übersah jedoch dabei einen von rechts kommenden Audi-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß blieben die Insassen glücklicherweise unverletzt, es entstand jedoch ein Gesamtschaden von 3500 Euro.

Tiefstehende Sonne blendet Autofahrerin

Kleinheubach. Am Donnerstag, gegen 08:45 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin von der Rüdenauer Straße kommend die Straße „Im Mittelgewann". Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde die 58-jährige Fahrerin geblendet und kam zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte sie zwei Leitpfosten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3400 Euro.

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Miltenberg. Am Donnerstag, gegen 11:45 Uhr, wurde eine aus 4 Personen bestehende Gruppe in der Hauptstraße angetroffen. Die vier Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren stammen allesamt aus unterschiedlichen Hausständen, was nach dem Infektionsschutzgesetz in Form einer Ordnungswidrigkeitsanzeige geahndet wird.

Ausgangssperre unter Vorwand fadenscheininger Ausrede missachtet

Laudenbach. Am Freitagmorgen, gegen 01:20 Uhr, wurde in der Miltenberger Straße ein Opel-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 43-jährige Erbacher Fahrer gab an, er müsse sein Auto umparken um einen Parkplatz vor seiner Wohnung freizumachen. Dazu müsse er sein Auto jedoch warmfahren, da ein Kaltstart für den Motor nicht gut wäre. Der Erbacher wird mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen müssen, da er keinen triftigen Grund für seine kilometerlangen Umwege während der Ausgangssperre nennen konnte.

sob/Polizei Miltenberg