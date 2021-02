Maschine brennt in Großwelzheimer Werkshalle

Die Brandmeldeanlage in einer Werkshalle Am Mittelberg löste kurz nach 22.30 Uhr aus und alarmierte die Feuerwehr. Als die ersten Kräfte eintrafen stellten sie fest, dass eine Maschine, die Kunststoffgranulat verarbeitet, in Brand geraten war.

Mitarbeiter hatten bereits eigene Löschmaßnahmen vorgenommen und das Gebäude vorsorglich geräumt. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und anschließend die betroffene Halle entrauchen.

Bezüglich der Brandursache und Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Kreisbrandinspektion Karlstadt/sob/rah