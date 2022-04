Martheidenfeld: Zwei Karton Wein vor der Haustüre geklaut

Der Wein wurde durch einen Mitarbeiter des beauftragten Weingutes geliefert und vor der Haustür des Geschädigten abgestellt. Ein Nachbar konnte beobachten wie die Kartons mit dem Wein durch zwei Jugendliche entwendet wurden.

Marktheidenfeld./Karbach. In der Ulrich-Willer-Str. am Seniorenzentrum „Mainbrücke" wurde der Pkw einer Beschäftigten angefahren und beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Auch Am Tannenberg 7 in Karbach entfernte sich der Unfallverursacher, nachdem er gegen einen Torpfosten gefahren war. Der Pfosten wurde erheblich beschädigt, es konnten noch Splitter eines Fahrzeugscheinwerfers vorgefunden werden. Am Hoftor entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

mkl/Polizei Martheidenfeld