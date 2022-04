Marktheidenfeld: Wer hat denn da gespritzt? - Unbekannte Flüssigkeit

Dessen steinerne Grundstückseinfassung wurde durch das Bespritzen mit einer Flüssigkeit dauerhaft und wohl irreversibel in ihrem Erscheinungsbild verändert. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel.09391/9841-0 um sachdienliche Hinweise bezüglich etwaiger Beobachtungen in den letzten Tagen.

Sachbeschädigung an Pkw

Marktheidenfeld. Ein schwarzer VW Tiguan wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses Marktheidenfeld von einem Unbekannten beschädigt. Durch das Abtreten oder Abschlagen des rechten Außenspiegels entstand dem Fahrzeugeigentümer Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel.09391/9841-0 um sachdienliche Hinweise.

Kreuzwertheim/Karbach. Zwei Rehe ließen in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Straßenverkehr ihr Leben. Dabei entstand an zwei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000,- €, Menschen kamen nicht zu Schaden. Bedingt durch die Zeitumstellung und den nahenden Frühling ist mit vermehrten Konflikten von Wildtieren mit dem Straßenverkehr zu rechnen, Kraftfahrzeugführer/-innen sollten dies bei Ihrer Fahrweise beachten.