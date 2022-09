Marktheidenfeld: Wer hat den Baum angezündet?

Der hier entstandene, kleine Brand konnte durch den Fußgänger eigenständig gelöscht werden. Der Brandfleck (ca. 30x30 cm groß) wurde offenbar durch den unbekannten Täter mittels Deospray und Feuerzeug hervorgerufen. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.

Autofahrerin beschimpft

Marktheidenfeld. Am Samstagmittag wurde eine Pkw-Fahrerin durch einen bislang unbekannten, männlichen Verkehrsteilnehmer beschimpft. Die Dame befuhr mit ihrem Pkw VW die Lengfurter Straße in Richtung Südring. Hier fuhr der Geschädigten der unbekannte Fahrer mit seinem Pkw Hummer dicht auf und versuchte diese zu überholen. Als die Geschädigte aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage anhalten musste, stieg der Täter aus seinem hinter ihr befindlichen Pkw aus und beschimpfte die VW-Fahrerin. Anschließend stieg der Hummer-Fahrer wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.

mkl/Polizei Marktheidenfeld