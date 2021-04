Auf Höhe der Ludwigstraße fuhr der junge Mann über eine Sperrfläche, überholte einen vor ihm fahrenden Wagen und scherte zwischen diesem und einem weiteren, unbekannten Fahrzeug wieder ein. Anschließend wollte der Leichtkraftradfahrer das unbekannte, vor ihm fahrende Fahrzeug rechts über den Gehweg überholen. Beim Überholvorgang stürzte der junge Mann von seinem Krad und wurde gegen einen Laternenmast geschleudert. Der Unfallfahrer wurde mit Verdacht auf mehrere Frakturen schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg geflogen. Das Leichtkraftrad prallte gegen einen Hydranten und beschädigte diesen. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Da im Rahmen der Unfallaufnahme erhebliche Mängel an dem Leichtkraftrad festgestellt wurden, musste dieses sichergestellt und abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Marktheidenfeld war zur Absicherung der Unfallstelle mit zwölf Mann vor Ort und unterstützte die Unfallaufnahme.

Die Polizei Marktheidenfeld bittet den Fahrer/-in des bislang unbekannten, vorausfahrenden Fahrzeuges, sich mit der Polizei Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0 in Verbindung zu setzen.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Marktheidenfeld-Eichenfürst. Am frühen Samstagmorgen kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei Marktheidenfeld gegen 3.25 Uhr einen 39-jährigen Fahrer eines Audi auf der B8. Da bei dem Mann im Rahmen der Verkehrskontrolle deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte und ein Vortest am Alkomaten über 1,4 Promille erbrachte, musste der Mann die Beamten zur obligatorischen Blutentnahme mit auf die Wache begleiten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr kommt auf den Fahrer noch ein Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz zu, da er zum Zeitpunkt der Kontrolle keinen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung hatte.

Betrunkener Radfahrer kontrolliert

Kreuzwertheim. Mit einem Wert von fast 2 Promille wurde am Samstagabend gegen 19 Uhr ein 53-jähriger Radfahrer in der Lindenstraße angehalten und kontrolliert. Auch er musste anschließend eine Blutentnahme in den Räumlichkeiten der Polizei Marktheidenfeld über sich ergehen lassen.

Im Begegnungsverkehr Spiegel abgefahren

Marktheidenfeld-Oberwittbach. Gegen 7.45 Uhr befuhr am Freitagmorgen ein 58-jähriger Mann mit seinem Mercedes Vito die Ortsdurchfahrt Oberwittbach in Richtung Röttbach. In der dortigen Linkskurve vor dem Ortsende kam es zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr, wodurch ein Schaden von 100 Euro entstand. Der Unfallgegner fuhr jedoch weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zum Fahrzeug des Unfallverursachers liegen keine Hinweise vor.

Geparkter Wagen am Einkaufsmarkt angefahren und geflüchtet

Marktheidenfeld. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitagabend in der Zeit zwischen 19.15 Uhr bis 19.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Äußeren Ring. In vorgenanntem Zeitraum wurde der dort abgestellte Audi einer 26-jährigen Frau, vermutlich durch einen ausparkenden Pkw, im Bereich hinten links beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Bei dem bis dato noch Unfallflüchtigen könnte es sich nach ersten Ermittlungen um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Lkw fährt Schilder auf Tankstellegelände um und entfernt sich unerlaubt

Marktheidenfeld-Altfeld. Am Freitag gegen 22 Uhr fuhr ein Lkw auf das Gelände der AGIP-Tankstelle, um dort zu wenden. Hierbei fuhr er einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen um, wodurch ein Schaden von ca. 300 EUR entstand. Der Lkw entfernte sich anschließen unerkannt in Richtung Unterwittbach.

E-Bike aus Nebengebäude entwendet

Marktheidenfeld-Oberwittbach. Im Tatzeitraum Dienstag, 9 Uhr bis Freitag, 20.30 Uhr, wurde aus einem Nebengebäude in der Straße „An der Klinge" ein E-Bike der Marke Haibike, welches mittels Rahmenschloss gesichert war, von einem bislang unbekannten Täter entwendet, ebenso das zugehörige Ladegerät. Das E-Bike hatte noch einen Zeitwert von rund 2000 Euro.

Tierischer Einsatz - Happy End für junge Uhus

Roden. Ein Jäger fand am Freitagnachmittag einen toten, weiblichen Uhu auf der Staatsstraße 2438 zwischen Roden und Urspringen, weshalb er die Polizei Marktheidenfeld verständigte. Nachdem der Jäger auch angab in etwa zu wissen, wo sich das Nest mit den Jungen befindet, nahm die Polizei mit dem Landesbund für Vogelschutz Kontakt auf. Zusammen mit einem Falkner konnten schließlich tatsächlich etwa zwei Stunden später die zwei noch nicht flüggen Uhu-Waisenkinder in ihrem Nest aufgefunden werden. Sie wurden zur weiteren Aufzucht von den zuständigen Experten in Obhut genommen.

