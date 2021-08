Marktheidenfeld: Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Mit unbekanntem Werkzeug machte er sich an Fenster und Tür der Beifahrerseite zu schaffen, doch eine eingebaute Sicherung verhinderte das Eindringen. Das Wohnmobil stand in der Zeit von Mittwoch, 19:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, auf einer Kfz-Stellfläche in der Rotkreuzstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl einer Leiter

Kreuzwertheim. Zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine silberfarbene Mehrzweckleiter im Wert von 200 Euro aus dem Hof eines Anwesens in der Kreuzstraße.

Triefenstein. Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte eine Unfallflucht vom Dienstag aufgeklärt werden. So wurde beobachtet, wie ein Lkw gegen 11:40 Uhr am Mainkai wendete und dabei ein geparktes Auto touchierte. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern.