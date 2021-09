Marktheidenfeld: Unfall mit vier Leichtverletzten

Ein 20-Jähriger bog mit seinem BMW an der Auffahrt zur A 3 nach links auf den Ast in Richtung Frankfurt ab. Dabei übersah er einen aus Kreuzwertheim entgegenkommenden Ford, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Während beide Insassen des BMW unverletzt blieben, erlitten ein Ehepaar und dessen beide Kinder im Ford jeweils leichte Verletzungen. Alle wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mit Fahrrad gestürzt

Triefenstein. Der Versuch, mit dem Fahrrad eine Fußgängertreppe hinunter zu fahren, endete für einen Radfahrer am Sonntag im Krankenhaus.

Der 54-Jährige aus dem Landkreis benutzte gegen 14.00 Uhr die Treppe mit seinem Mountainbike, um von der Würzburger Straße über diese auf die Remlinger Straße zu gelangen.

Dabei stürzte er und zog sich eine Kopfplatzwunde sowie eine Gehirnerschütterung zu. Ein Fahrradhelm dürfte schlimmere Verletzungen verhindert haben. Der Mann wurde zur Behandlung in eine Krankenhaus transportiert.