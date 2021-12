Marktheidenfeld: Unfall mit drei Fahrzeuge und einer Leichtverletzten

Bei einem Zugunglück in Niedersachsen ist ein Mann getötet worden.

Die 42-jährige Fahrerin eines Mercedes CLA befuhr gegen 15:30 Uhr die Baumhofstraße in Richtung Krankenhaus. Vor ihr befand sich ein VW T-Cross, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Diese Situation erkannte der 39-jährige Fahrer eines Fiat Doblo zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den VW geschoben. Die Mercedes-Fahrerin klagte anschließend über Beschwerden der Halswirbelsäule.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Kreuzwertheim. Zum Glück ohne Verletzte, aber mit 18.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Mittwochmorgen ein Auffahrunfall auf der Kreisstraße MSP 32. Der 55-jährige Fahrer eines Toyota RAV4 fuhr gegen 06:50 Uhr von Kreuzwertheim kommend in Richtung Wiebelbach, als in einer leichten Rechtskurve ein Fahrradfahrer vor ihm fuhr. Aus diesem Grund musste der Autofahrer relativ stark abbremsen. Eine nachfolgende 42-jährige BMW-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät, konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr auf den Toyota auf. Der BMW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.