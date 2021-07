Der Streit eskalierte offenbar derart, dass der 31-Jährige ausstieg und dem 25-Jährigen einen Faustschlag auf den Unterkiefer versetzte. Der 25-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Fahrradteile entwendet

Marktheidenfeld. Am Freitag wurde im Zeitraum von 8 Uhr bis 15 Uhr ein am Lohgraben abgestelltes Mountainbike angegangen. Ein unbekannter Täter hatte versucht, von dem abgestellten Mountainbike Teile abzuschrauben. Offenbar wurde er aber hierbei gestört, sodass es zu keinem Stehlschaden kam.

Weitere Fahrradteile wurden von einem Cube gestohlen, welches am Adenauerplatz abgestellt war. Von diesem wurden sowohl Vorder- als auch das Hinterrad entwendet. Die Teile hatten einen Wert von rund 75 Euro. Der Tatzeitraum soll bereits am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr gewesen sein.

Fahrrad entwendet

Marktheidenfeld. Im Zeitraum von Mittwoch 20 Uhr bis Donnerstag 21.30 Uhr wurde in der Gründleinstraße ein Mountainbike entwendet. Es handelte sich um ein schwarz-grünes Cube, welches mit einem Kettenschloss gesichert war. Das Rad hatte einen Wert von circa 500 Euro.

Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Marktheidenfeld. Am Samstag gegen 10.45 Uhr kam es auf der B 8 an der Anschlussstelle Marktheidenfeld zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 64-jährige Auto-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 80-jähriger Führer eines Wagens wollte von der A 3 auf die B 8 einfahren. Hierbei übersah der 80-Jährige offenbar das Fahrzeug der 64-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro.

Mofa zu schnell

Erlenbach. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fiel ein 17-jähriger Mofafahrer auf, der am Freitagabend in Erlenbach kontrolliert wurde. Der 17-Jährige, der lediglich im Besitze einer Mofa-Prüfbescheinigung war, war zuvor mit einer Geschwindigkeit von 80 - 90 km/h aufgefallen. Das Fahrzeug des 17-Jährigen wurde deswegen von der Streife sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen wird nun Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

mkl/Polizei Marktheidenfeld