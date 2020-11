Marktheidenfeld: Seniorin angefahren und leicht verletzt

Die 87-Jährige wurde von einem rückwärts ausparkenden Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Die 54-jährige Fahrerin hatte die Fußgängerin übersehen. Sie wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lohr gebracht.

Jagdhütte aufgebrochen

Hafenlohr. Der vermutlich bereits etwas zurückliegende Einbruch in eine Jagdhütte im Wachengrund wurde der Polizei Marktheidenfeld am Mittwoch bekannt. Die Tat wurde im Zeitraum von Anfang September bis zum 04. November verübt. Ein bislang unbekannter Täter hatte die massive Zugangstüre mit einem Schneidwerkzeug aufgesägt. Aus der Hütte, in der keine Wertgegenstände gelagert waren, wurden ein Messer und ein Beil entwendet. Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, T. 09391-9841-0, erbeten.

xere/Polizei Marktheidenfeld