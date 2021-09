Marktheidenfeld: Schwelbrand an Heuballen

Dieser befand sich auf einer Wiese südlich des Lohgrabens. Möglicherweise wurde der Ballen an der Seite während der vorausgegangenen Nacht in Brand gesetzt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Marktheidenfeld löschten den Brand in kurzer Zeit. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter T. 09391-9841-0 zu melden.

Fahrrad von Wohnmobil gestohlen

Marktheidenfeld. Ein Mountainbike war Ziel eines bislang unbekannten Täters in der vergangenen Nacht von 22.00 – 07.30 Uhr. Das weiß-schwarze Fahrrad der Marke Specialized, Typ Rumor, war am Fahrradträger eines in dieser Zeit auf der Martinswiese abgestellten Wohnmobils befestigt und mit einem Stahlringschloss gesichert. Von dort wurde es entwendet. Es hatte einen Wert von ca. 1500 Euro.

vd/Polizei Marktheidenfeld