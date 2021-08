Marktheidenfeld: Roller-Fahrerin verletzt

Am Roller der Geschädigten entstand geringer Sachschaden in Höhe von 250 Euro,

Parkrempler

Marktheidenfeld. Beim Ausparken touchierte am Freitag, gegen 14 Uhr, ein BMW-Fahrer in der Luitpoldstraße einenVolvo und verursachte hierbei einen Gesamtschaden von 2700 Euro.

Geparkten Wagen angefahren

Marktheidenfeld. Fremdschaden in Höhe von 100 Euro verursachte ein Auto-Fahrer am Samstag gegen 13.30 Uhr, als er beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Äußeren Ring gegen ein anderes Fahrzeug stieß.



Wohnungstüre beschädigt

Marktheidenfeld. Ein bislang unbekannter Täter schlug am Freitag zwischen 15 und 21 Uhr ein etwa faustgroßes Loch in die verglaste Eingangstüre eines Wohnanwesens in der Danziger Straße. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt 300 Euro.

Rauschgift mitgeführt

Marktheidenfeld. Eine geringe Menge Betäubungsmittel führte ein 22-jähriger Mann am Samstag mit sich, als er gegen 03.00 h in der Lengfurter Straße einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Das Rauschgift wurde sichergestellt – den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Kurze Zeit trat der junge Mann erneut in Erscheinung, weil er nach Beendigung der Kontrolle gegen Schilder und Mülleimer in dortigen Bereich getreten hatte. Ob hierbei ein Schaden entstanden ist muss noch ermittelt werden.

Verhütete Trunkenheitsfahrt

Marktheidenfeld. Präventiv stellten Polizeibeamte am Samstag gegen 7.30 Uhr den Fahrzeugschlüssel eines 24-jährigen Fahrers sicher. Sie hatten den jungen Mann in der Bayernstraße alkoholisiert und schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen. Ein freiwilliger Alco-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,82 Promille. Der junge Mann konnte seinen Schlüssel am Nachmittag in nüchternem Zustand wieder bei der Polizeidienststelle in Empfang nehmen.

Zwei gemeldete Wildunfälle im Dienstbereich

Marktheidenfeld. Insgesamt zweimal kreuzten Rehe am Wochenende die Fahrbahn und stießen hierbei jeweils mit einem Fahrzeug zusammen. Am Sonntag gegen 5.10 Uhr entstand hierbei auf der MSP 32 bei Esselbach ein Schaden von rund 2000 Euro. Ebenfalls 2000 EUR Schaden am Wagen entstand am Sonntag gegen 6 Uhr auf der ST 2299 nahe Billingshausen.

mkl/Polizei Marktheidenfeld