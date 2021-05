Marktheidenfeld: Motorroller verbrannt

Vor Ort konnte von der Streife ein ausgebrannter Roller und ein angeschmorten Container festgestellt werden. Weiterhin befand sich noch ein 18-Jähriger vor Ort, der für die Beamten kein Unbekannter war. Der Jugendliche gab gegenüber er Streife an, dass er seinen defekten Roller entsorgen wollte. Das hierbei ausgelaufene Benzin hätte er abfackeln wollen, wobei der Roller angeblich in Brand geraten und auch der Container beschädigt worden sei. Der brennende Roller war jedoch beim Eintreffen der Streife von bereits durch einen Anwohner gelöscht worden. Über die Höhe des Sachschadens an dem in Mitleidenschaft gezogenen Container ist noch nichts bekannt. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

Ortstafel entwendet

Marktheidenfeld-Zimmern. Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 8.30 Uhr wurde von einem Unbekannten die am Ortseingang von Zimmern angebrachte Ortstafel abmontiert und entwendet. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Fensterscheibe eingeworfen

Marktheidenfeld. Ein Zeuge hatte am Donnerstag gegen 20 Uhr ein lautes Klirren aus Richtung der alten Turnhalle in der Lengfurter Straße gehört. Bei einer Nachschau stellte dieser fest, dass an der Rückseite der Halle eine Fensterscheibe mit Steinen eingeworfen wurde. Der Höhe des Sachschadens dürfte rund 1000 Euro betragen. Hinweise bitte an die PI Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0.

Auto beim Abbiegen übersehen

Kreuzwertheim. Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag um 9.50 Uhr auf der Staatsstraße 2315 bei Kreuzwertheim ereignete. Eine 64-jährige Frau wollte mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Wertheim nach links in die Lengfurter Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegen kommenden Wagen einer 31-jährigen Frau und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Hütte beschädigt

Kreuzwertheim. Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro wurde von Unbekannten auf dem Freizeitplatz Bachwiesen in der Bahnhofstraße angerichtet. Dort wurde im Zeitraum von Dienstag 11.5., 15 Uhr bis zum 13.5.21, 12 Uhr erheblicher Sachschaden an einer im Rahmen eines Freizeitprojektes errichteten Hütte verursacht. Weiterhin wurde auch in der Hütte befindliches Inventar beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten soll es dort in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu Sachbeschädigungen gekommen sein.

mkl/Polizei Marktheidenfeld