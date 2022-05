Marktheidenfeld: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 71-jähriger Motorradfahrer befuhr die B8 in Fahrtrichtung Marktheidenfeld. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin war in entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs und wollte nach links auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Hierbei übersah sie den Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro.

Einbruch in Baucontainer

Marktheidenfeld. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden von bislang unbekannten Tätern aus einem Baucontainer am Dillberg verschiedene Bauwerkzeuge entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Marktheidenfeld unter der Tel.-Nr. 09391/98410 entgegen.

Marktheidenfeld. Am Mittwoch kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der St2312 auf Höhe Glasofen in Fahrtrichtung Marktheidenfeld. Hierbei kam ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam anschließend erst nach über 100 Metern in einem Gebüsch abseits der Fahrbahn zum Stehen. Der Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle, konnte jedoch in einer nahegelegenen Ortschaft ausfindig gemacht werden. Nachdem sich beim Fahrer Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs angefordert.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Marktheidenfeld. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Gradlstraße den Pkw eines 31-jährigen Mannes. Weiterhin wurden die Radmuttern gelockert. Glücklicherweise blieb der Fahrer des Pkw unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Marktheidenfeld unter der Tel.-Nr.: 09391/98410 entgegen.

Marktheidenfeld. Am Mittwoch kam es in der Straße „Am Graben" in Altfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde von einer bislang unbekannten Person ein Stromverteilerkasten angefahren. Möglicherweise könnte es sich um ein Paketzustellerfahrzeug gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Marktheidenfeld unter der Tel.-Nr.: 09391/98410 entgegen.

vd/Polizei Marktheidenfeld