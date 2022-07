Marktheidenfeld: Mit zu viel Promille unterwegs

Bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den ersten Verdacht, es ergab sich ein Wert knapp über 1,1 Promille. Der Fahrer musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Außenspiegel mutwillig beschädigt

Marktheidenfeld. Im Zeitraum vom Freitagabend gegen 21 Uhr bis Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr wurde an einem ordnungsgemäß in der Straße „Am Hainszaun" geparkten roten Honda Jazz der linke Außenspiegel beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter/in schlug oder trat vermutlich gegen diesen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld Tel.: 09391-9841-0

mkl/Polizei Marktheidenfeld