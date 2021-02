Marktheidenfeld: Mit 2 Promille lautstark zur Ex - 16-jähriger Hausbewohner muss mit Drehleiter gerettet werden

Doch die war gar nicht zu Hause. Ein 16-jähriger fühlte sich durch das Auftreten des Mannes aus Bischofsheim/Rhön jedoch so eingeschüchtert, dass er über ein Fenster die Flucht auf das Dach des Hauses ergriff. Da er bereits bei dem Weg auf die Dachgaube beinahe abgestürzt wäre, traute er sich anschließend nicht mehr herunter und musste von der Feuerwehr Marktheidenfeld mit der Drehleiter gerettet werden. Anschließend wurde er zur weiteren Untersuchung seiner Unterkühlung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Lohr gebracht.

Da sich der Betrunkene auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigte musste er die Nacht in der Arrestzelle verbringen, außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Nötigung eingeleitet.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Esselbach-Kredenbach. Eine 35-jährige Lohrerin hatte ihren Toyota Yaris am Freitag zwischen halb Zwölf Uhr Mittag und 15.30 Uhr im Bereich der Dorfstraße 32 in Kredenbach abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt worden war. Ein Unfallverursacher hatte sich aber weder bei ihr noch bei der Polizei gemeldet. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang unter T. 09391-9841-0 mitzuteilen.

Kreuzwertheim. Eine 18-jährige Urspringerin wollte am Freitagnachmittag mit ihrem Toyota von der Staatsstraße 2315 links nach Kreuzwertheim abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 84-jährigen Wertheimer. Es kam zum Zusammenstoß und das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Die beiden Fahrzeuglenker waren jeweils alleine unterwegs und wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, an den beiden Autos und einem Verkehrszeichen entstand Totalschaden.

Verstoß gegen Corona-Beschränkungen in Hafenlohr

Hafenlohr. Im Rahmen der Überprüfung einer mitgeteilten Ruhestörung konnten am späten Samstagabend insgesamt sechs junge Menschen im Alter zwischen 20 und 23 Jahren in einer Wohnung in Hafenlohr angetroffen werden. Da sie alle unterschiedlichen Hausständen angehören und außer oraler Desinfektion keine weiteren Infektionsschutzmaßnahmen getroffen wurden werden dem Landratsamt entsprechende Anzeigen wegen der Verstöße gegen die 11. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorgelegt.

Geklärte Unfallflucht

Marktheidenfeld. Im Altstadtbereich von Marktheidenfeld hatte am Samstagmittag ein vorerst unbekannter BMW-Fahrer beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigt. Durch aufmerksame Passanten konnte der Fahrer jedoch schnell ermittelt werden, der 30-jährige Hafenlohrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen unerlaubten Verlassens der Unfallstelle stellen.

mkl/Polizei Marktheidenfeld