Marktheidenfeld: Lkw touchiert Verkaufswagen - Kundin verletzt

Ein in Richtung Luitpoldstraße fahrender Lkw touchierte hierbei einen am linken Fahrbahnrand stehende Verkaufswagen, an welchem eine Kundin in diesem Moment gerade Lebensmittel einkaufte. Durch den Zusammenstoß brach eine Glasscheibe des Verkaufswagens, wodurch die Kundin leichte Schnittverletzungen an der rechten Hand erlitt. Diese wurden ambulant vor Ort durch die hinzugerufenen Rettungssanitäter behandelt.

Auffahrunfall

Kreuzwertheim. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr am Freitag gegen13.40 Uhr ein Seat-Fahrer an der Einmündung Obere Pfarrgasse/Lengfurter Straße auf seinen Vordermann auf und verursachte hierbei einen Gesamtschaden von 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Hasloch. Glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 10.50 Uhr auf der ST 2316 bei Hasloch aus, als sich zwei entgegenkommende Lkw-Fahrer jeweils mit dem linken Außenspiegeln berührten. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 400 Euro.

Lichtmast beschädigt

Altfeld. 500 Euro Fremdschaden verursachte ein Lkw-Fahrer am Freitag gegen 8.30 Uhr, als er mit seinem am Fahrzeug angebrachten Kranaufbau beim Rangieren einen Lichtmast umknickte.

Marktheidenfeld. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag zwischen 8.30 und 12 Uhr einen braunen Toyota, der zur der Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Luitpoldstraße abgestellt war. Der Schaden an der hinteren rechten Türe des Toyotas beträgt rund 1000 Euro.

Geparktes Fahrzeug angefahren

Marktheidenfeld. Den am Fahrzeugheck eines Mitsubishi angebrachten Fahrradträger touchierte ein Hyundai-Fahrer am Samtag gegen 15 Uhr in der Kolpingstraße und verursachte hierbei einen Schaden von 250 Euro.

Glasscheibe eingeschlagen

Marktheidenfeld. Aufgeschreckt durch einen lauten Schlag alarmierte eine Frau am Freitag gegen 15.15 Uhr die Polizei. Vor Ort mussten die Beamten feststellen, dass offensichtlich Unbekannte die Scheibe eines Ladengeschäfts in einer Passage am Marktplatz eingeschlagen hatten. In diesem Zusammenhang werden zwei unbekannte junge Männer gesucht, die nach der Tatausführung vom Tatort weg rannten. Der Schaden an der Scheibe beträgt rund 200 Euro.

