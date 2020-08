Marktheidenfeld: Leichtverletzte bei Unfall

Der Mann war mit seinem Opel auf der Georg-Mayr-Str. unterwegs. Als ein vor ihm fahrender Seat verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr er auf diesen auf. Eine 23-jährige Beifahrerin im Seat wurde dadurch leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Marktheidenfeld. Ca. 2000 Euro Schaden entstand am Donnerstagnachmittag an einem Auto in der Luitpoldstraße. Der Fahrer eines roten Citroen Berlingo hatte diesen von 14.15 – 15.05 Uhr vor dem Gebäude Udo Lermann geparkt. Bei seiner Rückkehr entdeckte er diverse Kratzer an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Da diese dem Gehweg zugewandt ist, wird vermutet, dass der Schaden durch einen Einkaufswagen, Kinderwagen o.ä. verursacht wurde.

koc/ Polizeiinspektion Marktheidenfeld