Marktheidenfeld: Lastwagen rammt Verteilerkasten gerammt

Geparkter Wagen angefahren

Bischbrunn. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer blieb zwischen dem 21. und dem 22.10.21 an einem in der Grundstraße abgestellten weißen Ford Kuga hängen und beschädigte diesen an der Frontstoßstange. Der hierbei entstandene Schaden betragt 500 Euro.

Zwei Wildunfälle am Wochenende

Insgesamt wurden der Polizei Marktheidenfeld am Wochenende zwei Wildunfälle gemeldet.

Augenscheinlich kein Schaden entstand am 23.10.21 gegen 20 Uhr auf der ST 2299 bei Marktheidenfeld, als ein Hase mit einem Wagen kollidierte. Das verletzte Tier musste von den hinzugerufenen Polizeibeamten erlöst werden.

Am 24.10.21 gegen 1 Uhr kam es auf der MSP 43 bei Birkenfeld zum Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Wagen. Das Wild wurde hierbei getötet.

mkl/Polizei Marktheidenfeld