Marktheidenfeld: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Das Kind fuhr hierbei mit einem Fahrrad unvermittelt von einem Parkplatz auf die Fahrbahn ein und wurde von einem 84-jährigen Auto-Fahrer erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Es wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht.

Marktheidenfeld. Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer an einem in der Petzoltstraße geparkten schwarzen Golf verursacht. Der Golf war dort im Zeitraum von Donnerstag 22.30 Uhr bis zum Freitag 11.30 Uhr geparkt. Offenbar war ein Fahrzeug beim Ausparken an dem Golf hängen geblieben.

Einbruchversuch in Firma

Kreuzwertheim. Am Samstag gegen 15 Uhr stellte der Eigentümer einer Baufirma im Ahornweg fest, dass ein Unbekannter Täter versucht hatte in ein Gebäude der Firma einzudringen. Der Täter hatte offenbar versucht, ein Vorhängeschloss aufzuzwicken, was jedoch nicht gelang. Der Täter schaffte es daher nicht, in das Firmengebäude zu gelangen. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Die Tat dürfte sich im Zeitraum von Donnerstag 20 Uhr bis Samstag ereignet haben. Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Auto verkratzt

Kreuzwertheim. Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand an einem weißen Ford Transit, der von einem Unbekannten verkratzt wurde. Hierdurch wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug war im Zeitraum vom 1.10. bis zum 2.10. in der Lindenstraße abgestellt.

Hafenlohr. Am Freitag gegen 08.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Marktheidenfeld von einer Unfallflucht in Rothenfels auf der Staatsstraße 2315 verständigt. Dort hatte ein Sattelzug beim Wenden ein Verkehrszeichen beschädigt und war weitergefahren, ohne sich um den Schaden kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall jedoch beobachtet und der Polizei gemeldet. Dadurch konnte der verantwortliche Lkw-Fahrer festgestellt werden. Gegen diesen wird nun wegen eines Vergehens des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

mkl/Polizei Marktheidenfeld