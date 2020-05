Marktheidenfeld: Jugendlicher mit Marihuana in der Bauchtasche flieht vor Polizei

Einer polizeilichen Kontrolle im Innenstadtgebiet wollte sich am Mittwoch, kurz vor 3 Uhr, ein 16-Jähriger durch Weglaufen entziehen. Als der junge Mann die Polizeistreife sah, rannte er über den Friedhofsweg Richtung Kammerwiese davon. Einige Minuten später wurde er am Südring angetroffen und kontrolliert. In seiner Bauchtasche befand sich eine geringe Menge Marihuana, welche sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seiner Mutter übergeben. Eine Anzeige folgt.

Joint geraucht - Anzeige wird folgen

Weil er einen Joint wegwarf, fiel ein Mann in Marktheidenfeld einer Polizeistreife auf. Am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, saßen zwei Männer auf einer Bank am Radweg am Main, nahe der Lengfurter Straße. Als er eine Polizeistreife gesehen hat, warf ein 26-Jähriger einen Joint hinter sich in die Wiese. Nach polizeilicher Belehrung gab er zu, diesen geraucht und dann weggeworfen zu haben. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird folgen.