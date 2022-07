Marktheidenfeld: In Studentenwohnung eingebrochen und 1000 Euro entwendet

Sie war der Polizei zufolge mit Hilfe eines Werkzeugs aufgehebelt worden. Aus der Wohnung im 4. Stock eines Mehrfamilienhauses wurde eine Geldkassette mit gut 1.000 Euro Bargeld entwendet. Die Tatzeit kann aufgrund der Aussage einer Nachbarin wohl auf den frühen Nachmittag des 30. Juni, also vergangenen Donnerstag, eingegrenzt werden. Personen, die zu dieser Zeit im Bereich Äußerer Ring verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizei in Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, in Verbindung zu setzen.

Unfall - Vorfahrt missachtet

Kreuzwertheim. Niemand verletzt wurde bei einem Unfall gegen 12.20 Uhr am Freitag in Kreuzwertheim. Beim Ausfahren vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in die Lengfurter Straße übersah eine 68-jährige Külsheimerin den stadtauswärts fahrenden Chevrolet eines 22-jährigen Mannes aus Schollbrunn. Trotz Vollbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß mit dem BMW der Rentnerin nicht verhindern, so entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro.