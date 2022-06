Marktheidenfeld: Hund nicht angeleint, E-Scooter-Fahrer gebissen

Gegen Mitternacht ging ein 62-jähriger Marktheidenfelder im Bereich Äußerer Ring mit zwei Hunden spazieren, einer davon war nicht angeleint. Ein 16-jähriger Schüler wollte mit seinem E-Scooter an dem Mann und den beiden Hunden vorbeifahren und kündigte das vorab durch einmaliges Klingeln an. Beim Passieren der Hunde wurde er durch den freilaufenden Australian Shepherd in die Rückseite des rechten Oberschenkels gebissen und leicht verletzt.

Ermittlungsverfahren wegen Beförderungserschleichung

Remlingen/Helmstadt. Um den Fahrpreis in Höhe von 52,- Euro geprellt wurde ein Taxifahrer am Samstag gegen 18:30 Uhr. Nachdem er einen Fahrgast von Remlingen nach Holzkirchhausen gefahren hatte, rannte dieser am Zielort davon ohne die offene Rechnung zu begleichen. Der bislang noch unbekannte Täter trug eine Trainingshose und ein weißes T-Shirt mit roter Schrift und führte eine blaue Sporttasche mit sich. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land geführt.

Betrunken Auto gefahren

Bischbrunn. Eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld befuhr Samstagnacht die Staatsstraße 2312 in Richtung Aschaffenburg, gegen 1:50 Uhr fiel dabei ein Skoda auf, welcher Probleme hatte die Spur zu halten. Bei der anschließenden Kontrolle war die Alkoholisierung des Fahrers sofort zu sehen und zu riechen, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 1,8 ?. Dem 25-jährigen Fahrer wurde von der Polizei der Schlüssel und anschließend von einem Arzt eine Blutprobe abgenommen, er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Vorfahrt missachtet

Marktheidenfeld. Im Kreuzungsbereich von Friedenstraße und Baumhofstraße kam es am Samstag gegen 11:21 Uhr zu einem Unfall mit Personenschaden. Eine 77-jährige Frau aus Üttingen übersah beim Versuch die Baumhofstraße zu überqueren einen Rollerfahrer aus Marktheidenfeld und fuhr trotz dessen Vorrang in die Kreuzung ein. Bei dem Unfall erlitt der 48-jährige Mann einige oberflächliche Verletzungen, an den beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Fahrgast verletzt

Marktheidenfeld. Auf der Fahrt von Lohr nach Marktheidenfeld musste der Fahrer eines Linienbusses am Samstag gegen 12:28 Uhr wenige Meter vor dem Ziel in der Luitpoldstraße so stark bremsen, dass eine 47-jährige Frau von ihrem Sitz rutschte und sich verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ihrer Kopf- und Schulterverletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Weitere Fahrgäste hatten den Bus vor Eintreffen der Polizei bereits verlassen, sie werden gebeten sich persönlich, oder unter Tel. 09391/9841-0, mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.

Triefenstein, Roden, Erlenbach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Dienstbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu drei Wildunfällen. Da der Verbleib eines Rehs unklar war musste es durch den zuständigen Jagdpächter nachgesucht werden, ein schwer verletztes Reh musste von der Polizei mit der Schusswaffe erlöst werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Aktuell bringt tierischer Nachwuchs viel Bewegung in Feld und Flur - die Unfallgefahr, bzw. die Schwere etwaiger Unfallfolgen kann durch angepasste Fahrweise und Geschwindigkeit deutlich verringert werden.

mkl/Polizei Marktheidenfeld