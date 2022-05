Apathischer Hund: Verdacht auf Rattengift - Fall in Marktheidenfeld

Auf Anraten des Tierarztes fuhr der Hundehalter mit seinem Hund in die Tierklinik Reichenberg, wo das Tier mit Verdacht auf Einnahme von Rattengift behandelt wurde. Giftköder oder ähnliches konnten auf dem Grundstück jedoch nicht festgestellt werden.

Fahrrad gestohlen

Marktheidenfeld. In der Zeit zwischen Dienstag, 03.05.2022 und Freitag, 06.05.2022 wurde aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Eichholzstraße ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad, welches mit einem Ringschloss gesichert war, hat einen Wert von ca. 700,-- Euro.

Bauwagen beschädigt

Marktheidenfeld. Im Zeitraum von Montag, 02.05.22, bis Samstag, 07.05.22 wurde bei einem, von Kindergruppen genutzten Bauwagen ein Fenster eingeschlagen. Der Bauwagen stand im Waldgebiet, hinter dem Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Motorroller entwendet

Marktheidenfeld. Ein, in der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Samstag, 18.00 Uhr, in der Heubrunnenstraße entwendeter Motorroller wurde in der Herrngasse wieder aufgefunden und nach erfolgter Spurensicherung wieder an seinen Eigentümer herausgegeben. Wer den Roller entwendet und benutzt hat, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welche zu den vorgenannten Vorfällen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Marktheidenfeld