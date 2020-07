Marktheidenfeld: Heuballen auf den Gehweg gerollt und angezündet

Dort wurde mehrere Heuballen von einer Wiese unterhalb des Kinderspielplatzes auf einen Gehweg gerollt und angezündet. Die brennenden Heuballen mussten von der Feuerwehr Marktheidenfeld abgelöscht werden. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Fahrraddiebstahl

Marktheidenfeld. Im Zeitraum vom Freitag 23 Uhr bis Samstag 10 Uhr wurde in der Eugen-Büttner-Str. ein Fahrrad entwendet, welches unter einem Carport abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich um ein braunes Trekkingrad, Kalkhoff Voyager im Wert von rund 500 Euro.

Ladendiebstahl

Marktheidenfeld. Am Freitagnachmittag wurde die PI Marktheidenfeld von einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt verständigt. Dort war dem Personal ein Pärchen aufgefallen. Die Frau hatte Ware in eine Strandtasche gesteckt, während ihr männlicher Begleiter versucht hatte das Personal abzulenken. Der Diebstahl misslang jedoch und das Pärchen verließ sofort das Geschäft. Die Beiden fuhren anschließend mit einem roten Fiat 500 mit Wiesbadener Kennzeichen davon. Die Tasche mit dem Diebesgut blieb im Laden zurück.

Unfallflucht

Roden. Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro wurde an einem in der Schützenstraße geparkten BMW verursacht. Hierbei war ein unbekannter Fahrzeugführer am Kotflügel des BMW hangen geblieben. Der Schaden wurde offenbar am Samstag im Zeitraum von 10 bis 11 Uhr verursacht.

Mit Alkohol am Steuer



Triefenstein, Lkr. Main-Spessart Am Samstag gegen 12 Uhr wurde ein 59-jähriger Pkw-Fahrer in der Maintalstraße in Homburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,41 mg/l. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot nun ein Bußgeld.

