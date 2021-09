Marktheidenfeld: Gartenteich auf der Autobahn

Gegen acht Uhr fiel das Hindernis auf den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Nürnberg. Eine nachfolgende Renault-Fahrerin konnte der Wanne nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Renault erlitt einen Schaden von ca. 1500 Euro an der Frontstoßstange und der Beifahrertüre, war jedoch weiterhin fahrbereit. Den 49-jährigen Fahrer des Ducato erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung. Glücklicherweise kam es zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen.

Überholvorgang mit Folgen

Weibersbrunn . Aufgrund des Überholmanövers eines im Zulassungsbezirk Offenbach registrierten Sattelzuges kam es gegen 10.30 Uhr auf der A3 zu einem Zwischenfall. Der 59-jährige Fahrer des Lkw scherte in Fahrtrichtung Frankfurt vom rechten auf dem mittleren Fahrstreifen. Da dort schon ein 46-jähriger Aschaffenburger mit seinem Skoda fuhr, war dieser gezwungen, auf den linken Fahrstreifen auszuweichen. Ein dort fahrender Kia Ceed aus dem Landkreis Kehl musste ebenfalls nach links ausweichen. Scheinbar kam es hierbei zu einem leichten Fahrzeugkontakt zwischen dem Kia und dem Skoda, der jedoch zunächst von keinem der beiden bemerkt worden war. Der Skodafahrer stellte jedoch am nächsten Parkplatz an seinem Fahrzeug einen roten Lackabrieb, welchen er dem Kia zuordnen konnte. In diesem Zusammenhang wird nun die Fahrerin des Kia gesucht, um die Schadensabwicklung abzuschließen. Der Fahrer des Sattelzuges konnte bereits nachträglich ermittelt werden. Er muss nun aufgrund seines Fahrmanövers mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Der bekannte Schaden am Skoda wird mit 250 Euro beziffert. Von der unbekannten Fahrerin des Kia ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Kia Ceed (Kombi) mit Kehlheimer Zulassung gehandelt haben soll. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zum Kennzeichen des Kia geben kann, wird gebeten die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Rufnummer 06021/857-2530 zu verständigen.

Schulterblick?

Bischbrunn. Aufgrund eines Fahrstreifenwechsels kam es bereits gegen sieben Uhr auf der A3 zu einem Unfall in Richtung Frankfurt. Der 61-jährige Fahrer aus den Niederlanden, wechselte mit seinem Mercedes den Fahrstreifen und übersah hierbei den links neben ihm fahrenden Audi aus dem Miltenberger Landkreis. Der 23-jährige Fahrer musste dem Mercedes ausweichen und beschädigte hierbei die jeweils linken Felgen seines Wagens an der dort befindlichen Betonleitwand. Es kam durch den Vorfall zu keinen weiteren Verkehrsstörungen. Beide Fahrzeuge waren danach noch fahrbereit. Aufgrund der ausländischen Herkunft des Unfallverursachers erfolgte die Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeit vor Ort.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach