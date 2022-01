Marktheidenfeld: Gartenlaube aufgebrochen 

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gartenhäuschen, hielten sich darin auf, aber entwendeten nichts. So ist lediglich ein Sachschaden in Höhe von 100 € entstanden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unfallflucht geklärt

Marktheidenfeld. Eine Unfallflucht konnte am Dienstag geklärt werden. Gegen 7:00 Uhr war ein Lkw-Fahrer in der Würzburger Straße damit beschäftigt, Waren von seinem Fahrzeug abzuladen. Beim Vorbeifahren touchierte in dieser Zeit ein Kleintransporter den linken Außenspiegel des Lkws. Dessen Fahrer bremste kurz ab, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1000 € zu kümmern. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnte der Fahrer des Kleintransporters angehalten und mit zur Dienststelle genommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. An der Abdeckfolie der Ladefläche des Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

mkl/Polizei Alzenau