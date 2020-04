Marktheidenfeld: Frau bei Unfall schwer verletzt

Ein 51-jähriger Fahrer eines Sattelzugs aus Italien, ist gegen 13.00 Uhr an der Anschlussstelle Marktheidenfeld von der B 8 nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Nürnberg abgebogen und übersah ein entgegenkommendes Fahrzeug, weswegen es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die 32-jährige Autofahrerin aus dem Main-Tauber-Kreis so schwer verletzt, dass sie von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Altfeld aus ihrem Toyota geborgen werden musste. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der italienische Lkw-Fahrer konnte nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe seine Fahrt fortsetzen.

Illegales Verbennen von Grünabschnitt

Im Rahmen ihrer Streife stellten Beamte der Polizei Marktheidenfeld am Mittwoch eine Rauchentwicklung in Kreuzwertheim fest. Ein 61-jähriger Mann aus dem Main-Tauber-Kreis verbrannte auf einem Grundstück Baumschnitt und Holzbretter. Dadurch entstand ein zwei Meter hohes Feuer. Da er keine Genehmigung hatte, wurde Anzeige erstattet.

Quelle: Polizei Marktheidenfeld/stru