Marktheidenfeld: Feuerlöscher in der Parkgarage versprüht

Weiterhin konnte dieser beobachten wie zwei etwa 15 bis 17-jährige männliche Personen aus der Parkgarage rannten. Vor Ort wurde durch die Feuerwehr Marktheidenfeld festgestellt, dass ein Feuerlöscher versprüht worden war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Polizei konnte am Feuerlöscher mehrere daktyloskopische Spuren sichern. Die Täter erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der Tel.-Nr. 09391/9841-0.

Hoftor beschädigt

Triefenstein-Lengfurt. Unbekannte beschädigten am Samstag in der Zeit von 12:30 Uhr, bis 21:45 Uhr das Hoftor eines Einfamilienhauses in der Köhleinsgasse in Lengfurt. Der Schaden wird mit 100 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

mkl/Polizei Marktheidenfeld