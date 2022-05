Ein unbekannter Täter hatte dort versucht, in einen Lagerraum einzubrechen, was jedoch nicht gelang. An der Türe entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Tat dürfte sich im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag ereignet haben. Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.