Marktheidenfeld: Drogenfund bei Mitfahrer

Beamten der Polizei Marktheidenfeld hielten am Sonntag gegen 23.15 Uhr, ein mit drei Personen besetztes Auto in der Luitpoldstraße in Marktheidenfeld an. Bei der Verkehrskontrolle fiel den Beamten Marihuana Geruch auf. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde bei den beiden Mitfahrern Kleinmengen von Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Da der Fahrer des Wagens offensichtlich fahrtüchtig war, konnten die Drei ihren Weg nach erfolgter Anzeigenaufnahme fortsetzten. Die beiden Mitfahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Triefenstein : Seniorin war bei Betrüger auf Zack

Ein dreister Trickbetrüger rief am Sonntag gegen 21.00 Uhr bei einer Rentnerin aus Triefenstein an. Als der Anrufer sich als Polizeibeamter ausgab und von Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählte, durchschaute die 89 -Jährige den Ganoven sofort. Als der Anrufer merkte, dass er keinen Erfolg haben würde, wurde er ausfällig und legte auf.

stru/Polizei Marktheidenfeld