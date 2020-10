Der Gesamtschaden beträgt 1600 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

Verkehrszeichen gerammt

Michelrieth. Aus Unachtsamkeit fuhr eine Opel-Fahrerin am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Kredenbacher Straße gegen ein Verkehrszeichen, wodurch dieses verbogen wurde. Der hierbei entstandene Schaden am Schild beträgt 100 Euro.

xere/Polizei Marktheidenfeld