Marktheidenfeld: Betrunkener Autofahrer rasiert Kreisel

Der aus Richtung Zimmern kommende Mann überfuhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit den Kreisverkehr am Nordring nahezu geradeaus und beschädigte die hier befindliche Bepflanzung. Er fuhr anschließend einige hundert Meter weiter geradeaus und hielt schließlich an der dortigen Bushaltestelle. Ein freiwilliger Alco-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt, er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Der Gesamtschaden am Auto sowie der Bepflanzung beträgt rund 5500 Euro. Die Feuerwehr Marktheidenfeld band abschließend an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe.





Wildunfall

Karbach. Am 27.11.2021 kollidierte gegen 20.45 Uhr ein Reh auf der ST 2299 mit einem Pkw und verstarb an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden i. H. v. 4000.- EUR!

Zwei Parkrempler auf dem gleichen Parkplatz

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Gleich zweimal kam es am 27.11.2021 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Äußeren Ring zu sog. „Parkremplern". Erst blieb gegen 12.40 h eine VW-Fahrerin an einem geparkten Pkw Skoda hängen und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 250.- EUR. Dann – um 15.30 h – passierte das gleiche Missgeschick einem Seat-Fahrer, als er einen geparkten Mercedes beschädigte. Der Gesamtschaden beträgt hier 1200 Euro

Baumumzäunung angefahren

Marktheidenfeld. Beim Rückwärts-Ausparken stieß am 27.11.21 gegen 14.15 h ein Opel-Fahrer in der Kolpingstraße gegen eine Baumumzäunung. Ob hierbei ein Fremdschaden entstand muss noch geklärt werden. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 1000.-EUR!

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Hasloch. Mit einer in Deutschland zwischenzeitlich ungültig gewordenen ausländischen Fahrerlaubnis war am 27.11.21 gegen 23.45 h ein Citroen-Fahrer in der Faulbacher Straße unterwegs, als er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Weiterfahrt des Mannes wurde daraufhin unterbunden, der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Sowohl den Fahrer als auch den Fahrzeughalter erwartet nun eine Anzeige.

Einbruch in Einfamilienhaus

Lengfurt. Wie erst am 27.11.21 durch den Eigentümer festgestellt, drangen unbekannte Täter zwischen dem 06.11.21 und dem 26.11.21 in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Albert-Einstein-Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchwühlten anschließend verschiedene Möbel und Behältnisse. Hier wurden sie schließlich fündig und entwendeten Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

mkl/Polizei Marktheidenfeld