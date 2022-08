Marktheidenfeld: Betrunkener 59-Jährige will vor Polizisten Radfahren

Als dieser zu seinem Fahrrad ging und mit diesem den Heimweg antreten wollte, wurde ihm der Fahrtantritt aufgrund seiner Alkoholisierung untersagt. Der zunächst einsichtige Mann schloss sein Fahrrad anschließend ab und ging zu Fuß weiter. Einige Minuten später begab er sich jedoch erneut zu seinem Fahrrad, um mit diesem zu fahren. Um ihn und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen, wurde das Fahrrad dann letztendlich präventiv sichergestellt. Der Besitzer kann sein Fahrrad am Folgetag im fahrtüchtigen Zustand wieder in Empfang nehmen.

Zwei Fahrzeuge beschädigt

Marktheidenfeld. Im Zeitraum vom Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, gegen 7.50 Uhr, wurden durch einen bislang unbekannten Täter zwei Fahrzeuge einer Therapiepraxis in der Baumhofstraße angegangen. An den beiden geparkten Fahrzeugen wurde jeweils der Heckscheibenwischer beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld Tel.: 09391-9841-0 zu melden.

Fahrräder entwendet

Marktheidenfeld-Altfeld. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Altfeld zwei Fahrräder entwendet.

In der Michelriether Straße bemerkte ein Anwohner gegen 2.30 Uhr Geräusche und in der neben dem Wohnanwesen befindlichen Scheune brannte Licht. Ein Täter konnte nicht mehr gesehen werden, jedoch stellte sich heraus, dass durch diesen das Scheunentor aus der Verankerung gehoben wurde und ein schwarzes Fahrrad der Marke Canyon im Wert von 1600 Euro fehlte. Zudem wurde auch das Scheunentor beschädigt.

Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es in der Hirtengartenstraße. Dort wurde aus einer unversperrten Garage ein weißes Damenrad der Marke KTM im Wert von 600 Euro entwendet. Auch hier dürfte die Tat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattgefunden haben.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Vorfahrt missachtet

Gemünden. Am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr wollte ein 86-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda, aus Richtung Parkplatz TVG/Tegut kommend, nach links in die Würzburger Straße einbiegen. Beim Einfahren in die Würzburger Straße missachtete er die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 64-jährigen Frau, welche die Würzburger Straße befuhr. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Burgsinn. Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Rieneck. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn. Der 56-Jährige erfasste das Wild frontal. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am KIA entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden

Fahrrad aus Hof entwendet

Zellingen. Am Donnerstagvormittag wurde bei der Karlstadter Polizei ein Fahrraddiebstahl zur Anzeige gebracht. Demnach war von Mittwoch auf Donnerstag (10./11.8.) aus einem frei zugänglichen Hof in der Brunnengasse in Zellingen ein Jugendfahrrad entwendet. Der violettfarbene Drahtesel hat eine Rahmenhöhe von 24-Zoll und einen Zeitwert von 70 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem unbekannte Fahrraddieb aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Meldung der Polizei Karlstadt