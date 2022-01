Marktheidenfeld: Auto erfasst Fußgängerin

Der Fahrer eines VW befuhr die Straße An den Birken und wollte auf den Südring abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer eine Fußgängerin, die gerade den Südring überquerte und erfasste diese bei geringer Geschwindigkeit. Die Fußgängerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ersten Einschätzungen zufolge wurde die Fußgängerin nicht schwerwiegend verletzt.

Zwei Pkw beschädigt und geflüchtet

Marktheidenfeld. Am Samstag wurden im Zeitraum von 1 Uhr bis 14 Uhr, zwei in der Ringstraße unmittelbar hintereinander geparkte Pkw, durch einen unbekannten Fahrzeugführer, beschädigt. Die beiden beschädigten Autos der Hersteller Audi und Fiat wiesen einen jeweiligen Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro auf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Anhängerplane aufgeschnitten

Kreuzwertheim. Im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr, bis Samstag, 12:00 Uhr, wurde die Anhängerplane eines Pkw-Anhängers am Ankerlatz in Kreuzwertheim aufgeschnitten. Von der Ladung selbst wurde durch den unbekannten Täter jedoch nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

mkl/Polizei Marktheidenfeld