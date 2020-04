Marktheidenfeld: Auto angefahren und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro richtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Montag an. Gegen 07.15 Uhr streifte er mit seinem Fahrzeug den grauen Mercedes eines Landkreisbewohners, der auf dem Lidl-Parkplatz in der Georg-Mayr-Straße stand, am hinteren linken Kotflügel. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Am Mercedes hinterließ er einen roten Farbanrieb. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391-9841-0, zu melden.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld