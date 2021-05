Marktheidenfeld-Altfeld: Unbekannte brechen in Baucontainer ein

Einbruch in Baucontainer

Marktheidenfeld-Altfeld. Übers Wochenende drangen unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in einen Container auf einer Baustelle „Am Schlossfeld“ ein. Im Inneren des Containers wurden zwei Schreibtische und ein Metallspind aufgebrochen. Es wurden diverse Akkus, Ladegeräte und eine Werkzeugkiste mit Inhalt (verschiedene Zangen, Schraubenzieher etc.) im Wert von etwa 650 Euro entwendet. Da das Baustellengelände umzäunt ist und ein Befahren nicht möglich war, müssen der oder die Täter zu Fuß auf dem Gelände unterwegs gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird mit 1.000 Euro angegeben. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht?

Unbekannter rempelt Auto am

Marktheidenfeld. Ein Parkrempler verursachte einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an einem geparkten roten Opel Adam. Der Wagen stand am Samstag, von 18 bis 19 Uhr, auf dem Mainparkplatz am Mainkai, als ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren aus der rechts befindlichen Parklücke den Opel an der Heckstoßstange rammte und sich anschließend unerkannt entfernte.

Zwei geparkte Pkw beschädigt

Markt Triefenstein. Am Sonntagnachmittag, etwa zwischen 14 und 17:15 Uhr, wurden zwei auf dem Hauptparkplatz am Klostersee abgestellte Autos beschädigt. Ein schwarzer Opel Corsa stand in der dritten Reihe des Parkplatzes, als ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die rechte Seite der Heckstoßstange stieß und einen Schaden von 1.250 Euro verursachte. Am Fahrzeug wurden weiße Lackspuren festgestellt. Des Weiteren wurde die hintere Stoßstange eines blauen Seat Ibiza verkratzt. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. In beiden Fällen kümmerten sich die Verursacher nicht um die angerichteten Schäden und entfernten sich unerkannt.

