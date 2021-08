Marktheidenfeld: 23-Jähriger geht auf Restaurant-Inhaber und Sohn los

Ein 23-Jähriger betrat gegen 20 Uhr die Gaststätte und ging unvermittelt auf den Inhaber los. Dieser wurde – ebenso wie sein zu Hilfe eilender Sohn – hierbei durch die Attacken des Mannes leicht verletzt. Der Angreifer flüchtete anschließend mit einem Auto, konnte jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden. Ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist der bislang unbekannte Hintergrund der Tat.

Hausecke beschädigt

Marktheidenfeld. Schaden von rund 500 Euro verursachte ein Lkw-Fahrer am Freitag gegen 8 Uhr in der Mitteltorstraße, als er beim Rangieren mit seinem Fahrzeug an einer Gebäudeecke hängen blieb und diese beschädigte.

Geparkter Audi angefahren

Marktheidenfeld. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag zwischen 14.35 und 14.50 Uhr einen schwarzen Audi an der Beifahrerseite. Das geschädigte Fahrzeug parkte zur fraglichen Zeit auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Georg-Mayr-Straße. Der entstandene Schaden muss noch ermittelt werden.





Dachrinne und Gebälk beschädigt

Bischbrunn. Schaden in Höhe von 1500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer zwischen dem 16. und dem 20. August im Bereich Frankenstraße/Am oberen Brunnen, als er mit seinem Fahrzeug die Dachrinne und Teile des Gebälks eines Wohnanwesens beschädigte. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.





Fahrrad entwendet

Marktheidenfeld. Auf eine altes, fast wertloses Damenfahrrad hatte es ein unbekannter Dieb zwischen dem 19. und dem 20. August in der Untertorstraße abgesehen. Das unverschlossen in einem Hofraum abgestellte grau-blaue Rad hat einen Zeitwert von rund 30 Euro.

Hecke in Brand gesetzt

Karbach. Offenbar durch unachtsamen Umgang mit einem Unkrautbrenner entzündete sich am Samstag gegen 19.15 Uhr die Hecke eines Wohnanwesens „Am Ried" in Karbach. Der Verursacher konnte mit Hilfe von Nachbarn den Brand rasch selbst löschen, so dass die alarmierte FFW Karbach lediglich noch die Nachaufsicht übernehmen musste.

mkl/Polizei Marktheidenfeld