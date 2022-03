Marktheidenfeld: Gestohlenes Fahrrad wieder aufgefunden

Am 05.03.2022 wurde das Fahrrad, immer noch mit einem Schloss gesichert, im Bereich der Unteren Brückenstraße in Marktheidenfeld festgestellt. Der Zustand des Fahrrades lässt vermuten, dass es irgendwo im Trockenen verwahrt und erst kurz vor dem Auffinden am Fundort zurückgelassen wurde. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise, ob im vergangenen Monat Personen beobachtet wurden, die ein gelb/graues E-Bike der Marke Haibike geschoben/getragen haben, oder wo ein solches Fahrrad verwahrt wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.