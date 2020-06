Marihuanawolke beendet Autofahrt von 26-Jährigen in Arnstein

Er sei am Vorabend unabsichtlich in eine „dicke Marihuanawolke“ geraten. Dies gab ein 26-jähriger Honda-Fahrer aus dem Landkreis Bamberg bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagvormittag in der Schweinfurter Straße als Grund dafür an, dass ein durchgeführter Drogentest bei ihm positiv verlief. Er bezog dies wohl weniger auf die vorgeherrschte Wetterlage in Oberfranken, sondern wollte damit ausdrücken, dass er nur „passiv“ an einer Haschischrunde teilgenommen hatte. Die weiteren Aussichten waren auch nicht rosig. Seine Beifahrerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Mitfahrer auf dem Rücksitz machte ebenfalls einen benebelten Eindruck. Somit war nach erfolgter Blutentnahme für das Trio in Karlstadt die Fahrt beendet.

stru/Polizei Karlstadt