Marihuana in Erlenbach mitgeführt

Eine geringe Menge Marihuana haben Beamte der Polizei Obernburg im Rahmen einer Personenkontrolle in Erlenbach am Brückensteg sichergestellt. Die Beamten überprüften einen 27-Jährigen und fanden bei ihm in der Kleidung versteckt eine Druckverschlusstüte mit einer Konsumeinheit Marihuana.

Auch am Silbersee in Niedernberg ertappten Beamte der Polizei Obernburg am Montagabend gegen 21.40 Uhr einen Betäubungsmittelkonsumenten. Der Aschaffenburger war einer Streife aufgefallen, da er scheinbar gerade ein Geschäft abwickeln wollte. Als die Beamten ihn daraufhin überprüften, stellten sie bei ihm eine Kleinmenge Marihuana sicher.

stru/Polizei Obernburg