Marihuana-Dunst aus Taxi steigt in Polizisten-Nase

Die Beamten nahmen erheblichen Marihuanageruch aus dem Innenraum des Pkw wahr. Da dieser zweifelsfrei nicht vom Fahrer ausging, wurde der 38-jährige Fahrgast genauer unter die Lupe genommen. Bei dem Mann konnte letztlich eine unerlaubt besessene Kleinmenge Marihuana sowie ein Joint sichergestellt werden. (mai)

Unfall bei regennasser Fahrbahn

Leidersbach. Am Sonntag um 01:10 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße MIL11 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von über 6.000 Euro entstand. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer fuhr von Leidersbach in Richtung OT Volkersbrunn und geriet bei regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve mit Kontrollverlust über sein Fahrzeug ins Schleudern. Hierbei kam er aufgrund der nicht den Straßen- und Wetterverhältnissen angepassten Geschwindigkeit nach links von der Straße ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und frontal gegen einen Baum, an dem er letztlich zum Stillstand kam. Der 62-Jährige blieb unverletzt, sein Pkw VW musste abgeschleppt werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Erlenbach a.Main. In der Zeit von 12:00 bis 12:05 Uhr ereignete sich am Samstag in der Hauptstraße auf Höhe des Anwesens 6 ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw Audi beschädigte. Hiernach suchte der Verursacher das Weite.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Meldungen der Polizei Obernburg

Corona-Party aufgelöst

Faulbach. Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Miltenberg zur einer Corona-Party gerufen. Die Beamten konnten in einem Partyraum neun Personen aus insgesamt sieben Hausständen feststellen, die weder einen Mund-Nasen-Schutz trugen, noch sich an Abstandsgebote oder sonstige geltende Auflagen und Beschränkungen hielten. Die Feierlichkeit wurde aufgelöst. Gegen den Gastgeber und seine Gäste, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Betroffenen haben nun mit Bußgeldern zu rechnen.

Meldung der Polizei Mitenberg