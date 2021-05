Mann zeigt sein Glied an Bushaltestelle in Eschau

Der Mann blieb dennoch nicht unbemerkt und die Polizei Obernburg konnte so nach ihrer Verständigung zeitnah einen 53-jährigen Tatverdächtigen vor Ort festgenommen.

Der Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg durfte nach den anschließenden polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle verlassen und muss sich nun im Strafverfahren verantworten. Die Polizei Obernburg bittet Zeugen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06022/6290 zu melden.

Mit manipuliertem Motorroller unterwegs: Elsenfeld

Am Dienstag um 18.40 Uhr hielt eine Streife der Obernburger Polizei in der Dammsfeldstraße einen Jugendlichen mit seinem Mofa an. Hierbei bemerkten die Beamten zahlreiche technische Veränderungen am Kfz, die zu einer erheblichen Erhöhung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit führten. Das Kraftrad wurde zur weiteren Beweissicherung sichergestellt und der 16-Jährige, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sich nun im Strafverfahren verantworten.

Polizei Obernburg/ienc